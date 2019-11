Voorleesweek in VLEK-school: verhalen luisteren, verkleden en ontbijten met grootouders Nele Dooms

De leerlingen van de Vrije Lagere en Kleuterschool VLEK van Grembergen kregen in het kader van de Voorleesweek een “Voorleesbrunch” voorgeschoteld. Dat mochten ze samen met hun grootouders beleven. Als perfecte verhalenverteller stond Herman Verberckmoes, leraar Woord aan de Academie voor Muziek, Woord en Dans van Dendermonde, schrijver en acteur van heel wat toneelstukken, paraat. Terwijl prenten getoond werden, vertelde hij de gekste verhalen. Ondertussen konden kinderen en grootouders zich verkleden in personages uit het verhaal. “Op deze manier willen we kinderen én volwassenen het plezier van verhalen en boeken duidelijk maken”, zegt directeur Luk De Mey. “Voorlezen is immers echt belangrijk, onder andere voor de ontwikkeling van communicatieve vaardigheden, logica en leesconcentratie. Dit jaar zetten wij met de school overigens extra in op ‘taal” met begrijpend luisteren en begrijpend lezen.” Na het verhaaltjes luisteren, waren de kinderen en grootouders welkom op een brunch. Ze konden er smullen van koffiekoeken, yoghurt en mandarijntjes, koffie, thee en fruitsap.