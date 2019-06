Voordelig tarief voor zonnepanelen dankzij groepsaankoop Nele Dooms

02 juni 2019

Dankzij een samenwerking met Energiehuis vzw BEA en de provincie geeft het Dendermondse stadsbestuur haar inwoners de kans om tegen een voordelig tarief zonnepanelen aan te schaffen. Voor de vijfde keer op rij wordt hiervoor een groepsaankoop georganiseerd, samen met de steden en gemeente die bij de vzw BEA aangesloten zijn. Dat is niet alleen Dendermonde, maar ook Aalst, Berlare, Buggenhout, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele. “Voor zo’n 4.500 euro kunnen inwoners al een kwalitatieve installatie bekomen, die het volledig jaarlijks elektriciteitsverbruik voor de volgende 30 jaar dekt”, klinkt het. “Door samen aan te kopen ligt de prijs een heel stuk lager en kan er toch een uitstekende kwaliteit gewaarborgd worden.” Het aanbod voorziet ook een omvormer van de installatie die batterij-compatibel is. Dat wil zeggen dat later zonder bijkomende kosten de installatie ook uit te breiden is met batterijopslag. Geïnteresseerden kunnen op woensdag 5 juni terecht in de Bert Heuvinckzaal van CC Belgica, aan de Kerkstraat in Dendermonde, voor een infosessie over de groepsaankoop. Info: www.energiegroepsaankoop.be/bea-zonnepanelen.