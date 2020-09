Voor propere straten in de herfst: wie wil meter of peter van een bladkorf zijn? Nele Dooms

17u56 0 Dendermonde Om te zorgen voor propere straten in de herfst, zal het Dendermondse stadsbestuur op diverse locaties in de stad weer bladkorven plaatsen. Omwonenden kunnen daar bladeren van openbaar groen in kwijt. Daarvoor is de stad op zoek naar meters en peters.

Het project met meters en peters werd vorig jaar gelanceerd. Daarmee werd het initiatief met bladkorven, dat een aantal jaar eerder werd afgeschaft, weer in het leven geroepen. “We verwachten van elke inwoner van de stad dat hij het voetpad voor zijn perceel netjes onderhoudt”, zegt schepen Leen Dierick (CD&V). “Dat houdt bijvoorbeeld in onkruid en sneeuw verwijderen, maar ook bladeren opruimen. Daarvoor stellen we in de herfstperiode bladkorven ter beschikking. Door peters en meters in te schakelen, verloopt dit beter.”

De groendienst plaatst en onderhoudt de bladkorven. De peters of meters staan in voor het informeren en sensibiliseren van de buurt en de controle van de korf. Zo horen daar alleen afgevallen bladeren in thuis, en geen blikjes, zwerfvuil of tuinafval. Een firma zal de bladkorven tijdens de herfst vier keer leeg maken.

Wie zich wil engageren als meter of peter, kan een aanvraag indienen voor 25 september bij de dienst groenbeleid en landbouw. Info: 052/25.11.25 of groenbeleid@dendermonde.be.