Voor het eerst Elza’s uitgereikt aan verenigingen die zich inzetten voor buurtzorg Nele Dooms

03 februari 2020

14u16 3 Dendermonde Voor de eerste keer sinds haar oprichting reikte de Eerstelijnszone (ELZ) Dender de ELZA’s uit. Deze EersteLijnsZone-Awards zijn bestemd voor personen en organisaties die zich het afgelopen jaar verdienstelijk maakten. ELZ laat medewerkers in de zorg- en welzijnssector van verschillende instanties vlotter samenwerken om meer kwalitatieve zorg te leveren in de regio.

In de categorie ‘projecten buurtgerichte zorg’ ging de award naar ‘Warm (w)eten’ van Buurtatelier ’t Lab Gods uit Lebbeke. Dat brengt buurtbewoners samen rond een maaltijd, gekoppeld aan een infomoment. In de categorie ‘persoon met een zorg- en ondersteuningsnood’ mocht Kathleen Hermans de award in ontvangst nemen. “Zij zet zich ondanks lichamelijke belemmeringen voortdurend in voor onze ELZ”, zegt voorzitter Reinout Remmery. De titel van ‘beste innovatief of creatief initiatief in zorg en welzijn’ was bestemd voor de Zorgbegeleiding voor Jonge Personen met Dementie van Familiezorg. Tot Dender-ambassadeur werden Wim Thierens, Jan Palsterman en Marleen Stautemas verkozen. Het ‘beste samenwerkingsinitiatief’ was volgens ELZ Dender de samenwerking van woonzorgcentra en dagverzorgingscentra in de regio. Dat resulteerde onder andere in de website kortverblijven.be, die zicht geeft op welk rusthuis hoeveel vrije plaatsen heeft en waardoor men gericht kan doorverwijzen.