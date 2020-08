Voor eerst in zeventig jaar Appelse Feesten zonder paling en mosselen Nele Dooms

06 augustus 2020

16u34 1 Appels Voor het eerst in zeventig jaar viert de Koninklijke Katholieke Muziekmaatschappij Sint-Cecilia haar Appelse Feesten zonder paling en mosselen. Het jaarlijkse eetfestijn is door de coronacrisis vervangen door een afhaalbarbecue.

De coronacrisis blijft veel verenigingen parten spelen, ook de Appelse fanfare. Die moet haar Appelse Feesten een jaartje uitstellen. Normaal zouden die in het weekend van 8 augustus plaatsvinden. Om toch iets te bieden, is wel een alternatief uitgewerkt. Het traditionele paling- en mosselfestijn is vervangen door een barbecue. “Iedereen kan bbq-pakketten bestellen om daar in hun eigen kot van te genieten”, zegt Hilde Scholliers. “Wij leveren alles aan huis. Zo ontstaat toch wat feestsfeer in Appels.”

Voor volwassenen bestaan de barbecuepakketten uit worst, kipfilet en varkenssaté. Er zijn ook kinderversies met chipolata en balletjessaté en voor vegetariërs zijn er groenteburgers, rodebietenburger en falafel. De pakketten worden aangevuld met groentebowl. Wie wil, kan ook nog als extra de huiswijn ‘AF’ bestellen.

De actie moet de harmonie wat extra financiële steun geven in deze coronatijden. Info en inschrijvingen: 0471/76.85.17.