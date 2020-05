Vonken van schouwbrand komen op rieten dak terecht, snelle brandweerinterventie voorkomt zware brand Koen Baten

17 mei 2020

15u30 0 Dendermonde Op de Eegene in Dendermonde is vanmiddag een zware brand vermeden bij B&B Cosy Cottage. De eigenaars hadden er enkele houten fruitmandjes in brand gestoken in de schouw, maar de gensters vlogen uit de schouw en kwamen op het rieten dak terecht. “Dankzij een snelle interventie van de brandweer hebben we een zware brand kunnen voorkomen", zegt officier Ben Knaepen.

De brand werd omstreeks 13.00 uur gemeld. Een eerste brandweerploeg van Wichelen was snel ter plaatse en begon meteen het rieten dak te blussen waar enkele van de gensters op terecht waren gekomen nadat ze wat hout in brand hadden gestoken in de schouw. Door de snelle tussenkomst kon er erger voorkomen worden. “Het dak raakte wel wat beschadigd en zal herstellingswerken nodig hebben", klinkt het. “Binnen in de woning is er zeer minieme waterschade", vult Knaepen aan.

Bij de brand raakte niemand gewond. Er werd nog een grondige controle gedaan van het rieten dak rond de schouw alvorens de brandweer kon beschikken.