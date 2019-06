Volle affiche voor veertigste Dagje Dorp Nele Dooms

03 juni 2019

16u55 5 Dendermonde Het Feestkomitee Mespelare is met haar jaarlijkse ‘Dagje Dorp’ aan de veertigste editie toe. Op pinkstermaandag mogen de organisatoren weer meer dan twintig ambachtslui en kunstenaars verwelkomen voor de Oude ambachtenmarkt.

Onder andere mandenvlechters, kantklossers, houtsnijders, kunstschilders en een hoefsmid zijn van de partij. Tegelijkertijd vindt ook een rommel- en antiekmarkt plaats. De markt is te bezoeken vanaf 10 uur. Doorheen de dag vinden ook nog allerlei andere animatieactiviteiten plaats. Zo zijn er verschillende optredens. Om 12.30 uur zorgen De Wittekes voor muziek, om 14.30 uur is dat Soulmatic 9 en om 17 uur is de JR Band aan de beurt.

Voor kinderen zijn een springkasteel, ballonplooier en een clown voorzien. En wie wil, kan een geleid bezoek brengen aan de Sint-Aldegondiskerk om 15.30 uur en om 17 uur. Tussen 12 en 14 uur vindt een barbecue plaats met brochetten, braadworsten, zalm, hamburgers en pensen. Er zijn ook pannenkoeken.

Om alles veilig te laten verlopen wordt de Mespelarestraat tussen 10 en 20 uur verkeersvrij gemaakt. Bestuurders moeten omrijden via de Singelweg naar Gijzegem en via de Kapelleweg en Zijpestraat naar Oudegem.

Info: www.feestkomitee-mespelare.be.