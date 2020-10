Volkswelzijn kan huurders verwennen met verrassingspakket Nele Dooms

13 oktober 2020

15u23 10 Dendermonde Sociale huisvestingsmaatschappij Volkswelzijn van Dendermonde kon dinsdag haar huurders in de watten leggen. Dankzij de steun van supermarkt Albert Heijn, die zich recent in Dendermonde vestigde, kon de maatschappij een hele resem verrassingspakketten uitdelen.

Het was dinsdagnamiddag een komen en gaan aan de burelen van Volkswelzijn, aan de Serbosstraat in Sint-Gillis-Dendermonde. De vele huurders van de huisvestingsmaatschappij mochten er langskomen om een verrassingspakket in ontvangst te nemen. Die werden geschonken door warenhuisketen Albert Heijn. “In september werd ik gecontacteerd door de supermarkt met de vraag of Volkswelzijn pakketten kon verdelen onder haar huurders”, zegt voorzitter Hilde Raman. “Natuurlijk gingen we daar erg graag op in. We weten dat veel van onze huurders het moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen. De coronapandemie, alleenstaanden met een uitkering, het begin van het schooljaar,... Er zijn vele redenen die het extra moeilijk maken voor kwetsbare gezinnen. De verrassingspakketten kunnen een duwtje in de rug zijn.”

Albert Heijn schonk meer dan tweehonderd pakketten, die allemaal een waarde van 50 euro hebben. Ze bevatten naast voeding ook allerlei onderhoudsproducten. De pakketten werden verloot onder de huurders. De winnaars konden hun pakket dinsdag ophalen. Vrijwilligers van de Dendermondse Zwervertjes, de vereniging die zich inzet voor zwerfkatten in Dendermonde, hielpen bij de bedeling. “De reacties waren unaniem positief”, weet Raman. “Eens een extraatje krijgen, is voor iedereen welkom.”