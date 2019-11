Volk blijft toestromen voor kaartenverkoop Ros Beiaardommegang: ruim 100 mensen kamperen nog tot zaterdagochtend Nele Dooms

28 november 2019

19u07 0 Dendermonde Nadat deze voormiddag al de allereerste wachtenden opdoken voor de verkoop van tribunekaarten voor de apotheose op de Grote Markt van de Ros Beiaardommegang, blijven momenteel Dendermondenaren toestromen. De wachtrij dikt gestaag aan en loopt ondertussen met een honderdtal personen uit tot in de Kerkstraat. Het Rode Kruis geeft alvast tips om de lange uren wachten die nog resten tot de start van de verkoop zaterdagochtend door te komen.

Tweeduizend tribunekaarten voor de Grote Markt tijdens de Ros Beiaardommegang van 24 mei 2020 zijn beschikbaar en die zijn fel gegeerd. Dendermondenaren hebben er zelfs uren wachten in regen en koude voor over. Zo blijkt, sinds donderdagvoormiddag de eerste gegadigden al post vatten aan het Vleeshuismuseum om zeker als eersten bij de verkoop te zijn en dus een ticket te bemachtigen. Nadat aanvankelijk drie moedige Dendermondenaren hun wachtpositie voor 48 uur innamen, bleef het vervolgens de rest van de donderdag vrij kalm aan de Grote Markt. Kort na de middag was het aantal wachtenden verdubbeld tot zes.

‘s Avond zijn het ondertussen wel al een honderdtal Dendermondenaren geworden. En de rij blijft gestaag aandikken. Allemaal willen ze vrijdagochtend bij de eersten zijn om een polsbandje te bemachtigen dat toegang geeft tot de afgebakende wachtzone op de Grote Markt en vervolgens tot de verkoop in het stadhuis in op zaterdag. De sfeer is gemoedelijk. De wachtenden geven elkaar zelf een nummer in volgorde van aankomst om misverstanden te vermijden. Het Ros Beiaardlied klinkt regelmatig. En uitbater van restaurant Litus Danny Van Hemelrijck heeft alvast warme soep beloofd voor de wachtenden deze nacht.

Dendermondenaar Jurgen Kerre schuift met een tiental vrienden aan, net zoals hij dat tien jaar geleden ook al eens deed. “Alleen zal dat nu 24 uur langer duren dan vorige keer, omdat we hier al een dag eerder staan”, zegt hij. “Maar het belangrijkste van al: de stress is er bij ons al af want we zijn zeker dat we bij de eersten gaan zijn die een ticket kunnen kopen. Onze plaats op de Grote Markt is verzekerd. De uren wachten kunnen nu dus aan ambiance gespendeerd worden. En we zullen trouwens niets te kort komen, want mijn vrouw Annechien zorgt voor de catering.”

Terwijl bij de wachtende leden van Pijndersgilde en Reuzendragers verbroederen, zitten vriendinnen An en Sandra verscholen onder grote paraplu’s op het voetpad in de Kerkstraat. “Voor vrijdag hadden we al verlof genomen. We wilden vanaf dan komen aanschuiven”, zeggen ze. “Maar toen we hoorden dat er al volk donderdagvoormiddag stond, hebben we ons laten opjagen. We zijn zo snel als mogelijk na het werk naar de stad gekomen.”

Met nog tientallen uren wachten in weer en wind, heeft het Rode Kruis van Dendermonde beslist om enkele tips mee te geven voor de mensen die staan aan te schuiven. De vrijwilligers zullen ook paraat staan om te helpen bij eventuele plotse medische problemen. “De weersverwachtingen zien er vrijdag vrij goed uit op vlak van neerslag. Het zou droog blijven”, zegt voorzitter Quinten Blindeman. “Maar het zal ‘s nacht wel serieus afkoelen en zelfs lichtjes vriezen. Wie aanschuift, neemt dus best zijn voorzorgen en voorziet voldoende warme kledij, een warme slaapzak of een extra dekentje. Vergeet ook zeker niet een kleine huisapotheek om eventuele ongemakken te verlichten.”