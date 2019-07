Volgende fase in heraanleg bedrijfsomgeving VPK: Spoorwegovergang Oudegemsebaan twee maanden lang afgesloten Nele Dooms

15 juli 2019

14u23 0 Dendermonde De Oudegemsebaan in Oudegem zal, ter hoogte van de spoorwegovergang, twee maanden lang onderbroken zijn. Aanleiding is de volgende fase in de wegenwerken om de bedrijfsomgeving van VPK veiliger te maken. Het kruispunt aan de spoorweg krijgt een compleet andere inrichting.

De verkeersomgeving van papier- en kartonproducent VPK in Oudegem veiliger maken, ervoor zorgen dat zwaar vrachtverkeer dat aan het bedrijf af en aan rijdt niet meer door de woonstraten moet en de leefbaarheid van de buurt verhogen. Dat is het opzet van de grootschalige werken die momenteel in de omgeving van de papierfabriek bezig zijn. De aannemer startte al midden 2018 met het project. Die is nu zover opgeschoten dat begin augustus een volgende fase kan beginnen. Die is heel ingrijpend.

In deze fase wordt immers de Oudegemsebaan zelf aangepakt, ter hoogte van het kruispunt vlakbij de spoorwegovergang. Dat kruispunt is momenteel chaotisch en overzichtelijk en er gebeurden al meermaals zware ongevallen. Vrachtwagens die moeten afslaan richting VPK veroorzaken er opstoppingen, zodat verkeer vaak ook op de spoorweg zelf stilstaat. En fietsers laveren er tussen het zwaar verkeer. “Om dat op te lossen, komt er op de Oudegemsebaan een aparte afslagstrook waar vrachtwagens kunnen wachten om af te draaien zonder doorgaand verkeer te hinderen”, zegt schepen van Openbare Werken Leen Dierick (CD&V). “De aansluiting van de Hoogtestraat wordt zo ver mogelijk van de spoorweg weggetrokken. Een vernieuwde Hoogtestraat brengt het zwaar verkeer naar een nieuwe parallelweg langs de Dender.”

Weg volledig afgesloten

De aannemer start met deze herinrichting op 5 augustus. Vanaf dan zal de Oudegemsebaan volledig afgesloten zijn ter hoogte van de spoorweg. Dat blijft zo tot eind september. “We beseffen dat dit voor heel wat hinder zal zorgen en deze drukke weg afsluiten geen evidentie is, maar het is nu eenmaal noodzakelijk. Het gaat hier niet om zomaar even een laagje asfalt gieten”, zegt Dierick. “We doen er wel alles aan om de termijn zo kort mogelijk te houden. Met handelaars in de omgeving die getroffen worden, hebben we binnenkort nog extra overleg. Zij zullen aanspraak kunnen maken op de minder hinder premie.”

Ook de Frans Vertongenstraat en de Jef Scheirsstraat liggen in de werfzone. De Jef Scheirsstraat en de parking aan het station zullen bereikbaar zijn via de zijstraat van de Oudegemsebaan naast huisnummer 123. Verkeer kan in en uit de Frans Vertongenstraat via de Oudegemsebaan buiten de werkuren van de aannemer. Voor de veiligheid van de treinreizigers en voetgangers wordt een volledige zone voor hen afgebakend van de werfzone.

Doorgaand verkeer zal een omleiding moeten volgen via Appels, Schoonaarde en Gijzegem. Voor vrachtverkeer wordt een aparte omleiding voorzien via Appels, Schoonaarde, Wichelen en Lede. Fietsers moeten via de Hofstraat en de Berkestraat rijden. Om de doorgang van de lijnbussen, die andere haltes krijgen, te verzekeren, zal op enkele plaatsen in de Hofstraat een tijdelijk parkeerverbod gelden.

Als deze fase achter de rug is, zal de aannemer aansluitend de Hoogtestraat afwerken. Ook het fietspad langs de spoorlijn, tussen de Oude Heirbaan en de Oudegemsebaan, en het woonerf aan de begraafplaats in de Hunnenbergstaat wordt later nog aangelegd. Aan dit hele project hangt een prijskaartje van 4,7 miljoen euro.