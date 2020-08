Voetganger nog steeds in levensgevaar na aanrijding Koen Baten

22 augustus 2020

13u40 0 Dendermonde De 63-jarige voetganger uit Grembergen is nog altijd in levensgevaar na het zware ongeval van vrijdag. Hij werd er aangereden door een dame van 74 terwijl hij op het zebrapad aan het oversteken was. De man werd een tijdlang ter plaatse verzorgd en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeval gebeurde vrijdag rond 14 uur op het Grootzand in Grembergen. De man stak over ter hoogte van Dendercars, toen hij gegrepen werd door een oudere dame die in de richting van Hamme reed. Bijna 24 uur later is de toestand van de man nog steeds kritiek en vecht hij nog altijd voor zijn leven. Het parket stuurde een deskundige ter plaatse en voert een onderzoek.