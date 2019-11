Voetganger die uit bus stapt aangereden door bromfietser Koen Baten

06 november 2019

21u00 0 Dendermonde In de Zandstraat in Appels is deze namiddag rond 14.00 uur een voetganger aangereden door een bromfiets. De voetganger stapte net uit een bus die langs de kant stond toen de aanrijding gebeurde.

De reiziger raakte door de aanrijding gewond en moest overgebracht worden naar het ziekenhuis voor verdere verzorging. Door het ongeval was er even hinder in de Zandstraat. De hulpdiensten kwamen ter plaatse en deden de nodige vaststellingen.