Voetballer Jordan Lukaku in beroep vrijgesproken voor snelheidsovertreding wegens verjaring Koen Baten

02 december 2019

11u39 0 Dendermonde Jordan Lukaku is deze ochtend in de rechtbank van Dendermonde vrijgesproken voor de feiten van 7 maart 2016. Die bleken verjaard te zijn waardoor de voetballer dus geen straf meer kan opgelegd worden. Dat wil zeggen dat hij voor deze feiten vrijuit gaat. De andere veroordelingen blijven wel geldig.

De feiten dateren van 7 maart 2016 in Erpe-Mere op de E40. De Rode Duivel had toen 134 kilometer per uur gereden in plaats van de toegestane 120 kilometer per uur. Veel erger was echter dat de man op dat moment een rijverbod had en dus helemaal niet achter het stuur mocht kruipen.

Lukaku hield ook altijd vol dat hij niet achter het stuur zat op het moment van de feiten, maar iemand anders reed. Hij kreeg in eerste aanleg voor deze feiten een geldboete van 4.400 euro, zes maanden rijverbod en alle examens. Deze straf vervalt dus nu omdat de feiten verjaard zijn waardoor hij niet meer kan veroordeeld worden.

De andere strafzaken blijven echter gewoon op zijn strafblad staan en zal hij nog steeds voor moeten opdraaien. Noch Lukaku noch zijn advocaat waren aanwezig in de rechtbank vanochtend.