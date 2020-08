Voetbalclub SK Oudegem start met G-werking voor kinderen met beperking: “We mikken erop dat de kinderen hier graag zijn” Nele Dooms

15u35 1 Oudegem/Dendermonde Als eerste voetbalclub in Dendermonde start SK Oudegem met een G-werking voor kinderen en jongeren met een beperking. Trainer van dienst wordt Luc Van Mol. “Onze grootste bekommernis is dat de kinderen graag komen en plezier hebben”, klinkt het.

In Dendermonde houden al heel wat sportverenigingen er een G-werking op na, zodat ook personen met een beperking een sportieve vrijetijdsbesteding kunnen hebben. SK Oudegem is nu de volgende die het rijtje vervoegt. De club heeft een goed draaiende jeugdwerking met 140 leden en zal die bij de start van het nieuwe seizoen uitbreiden met een afdeling voor kinderen met een beperking.

“Ons streefdoel is minstens tien kinderen bereiken om te beginnen”, zegt voorzitter Gino Cappendyck. “We geloven er sterk in dat dit initiatief zal aanslaan. Voor kinderen met een beperking liggen de mogelijkheden voor een vrijetijdsbesteding niet dik bezaaid en ook zij houden zeker en vast van voetbal, net zoals zoveel andere kinderen dat doen. We vinden het bij SK Oudegem onze maatschappelijke verantwoordelijkheid om hier aan tegemoet te komen. Dat doen we door op een laagdrempelige manier een werking aan te bieden.”

De kinderen zullen één keer per week trainen. Luc Van Mol neemt ze op sleeptouw. “We laten ons achter de schermen ook bijstaan door experts om zeker te zijn dat we de juiste aanpak hebben”, zegt die. “Competities worden er met de G-werking niet gespeeld, maar er zullen wel kleine tornooitjes zijn. Dat garandeert ook dat echt iedereen kan meespelen.”

Geïnteresseerden kunnen contact opnemen via Luc.vanmol@skynet.be of 0477/40.29.76.