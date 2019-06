Voetbalclub SK Grembergen start met damesploeg: SKGirls Nele Dooms

De voetbalclub SK Grembergen start vanaf volgend seizoen ook met een damesteam. De SKGirls beginnen in derde provinciale.

SK Grembergen beschikte tot nu toe al over een eerste elftal, een reserveteam en zestien jeugdploegen. Nu vervoegt de club ook met een damesteam de competitie. “We kregen de vraag een tweetal maanden geleden”, zegt Kevin Buydts van SK. “Enkele meisjes uit de leidingsploeg van Chiro Sagevo hadden interesse in voetbal. Na een paar weken werd het al duidelijk dat er bij velen belangstelling was om te starten met een ploeg op SKG. Wegens dat grote enthousiasme, gaan ze vanaf volgend seizoen van start.”

De ambities blijven voor het eerste seizoen bescheiden. “Voor velen is dit de eerste voetbalervaring, dus gaan we focussen op plezier en kameraadschap”, zegt initiatiefneemster Sarah Van Uytvange. “Op zuiver sportief vlak wachten we wel af wat er uit de bus komt.”

Trainer van de SKGirls wordt Jeroen Cooreman. Die zal zich volgend seizoen toeleggen op het behalen van trainersdiploma Uefa B. Daardoor heeft hij wat extra ruimte om het damesteam te coachen. “Ik heb alvast vier theorietrainingen ingelast in augustus zodat de iedereen de spelregels goed onder de knie heeft”, zegt hij.

De vrouwen zelf zijn super-enthousiast om ervoor te zorgen dat het eerste seizoen zeker niet het laatste zal zijn. Dames die nog willen aansluiten, kunnen contact opnemen met SK Grembergen. Voetbalervaring mag, maar is geen vereiste.