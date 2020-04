Voetbalclub schenkt oude ballen aan hondenbaasjes Nele Dooms

17 april 2020

16u38 0 Dendermonde Voetbalclub SK Grembergen pakt uit met een bijzondere actie. Versleten ballen die de club nog in bezit heeft, zijn bestemd voor baasjes van honden.

In totaal zullen een veertigtal oude voetballen verdeeld worden. “Doorheen de jaren spaarden we met SK Grembergen heel wat oude ballen bij elkaar”, zegt Kevin Buydts. “We kunnen daar echter niets meer mee doen. Dus schenken we deze graag aan hondenliefhebbers. Die kunnen met zo’n bal hun huisdier eens een nieuwe uitdaging geven.” Wie interesse heeft, kan terecht op de Facebook-pagina van SK Grembergen.