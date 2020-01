Voetbalclub Juventus maakt werk van kunstgras: “Gedaan met ontgoocheling om afgelaste trainingen en wedstrijden” Nele Dooms

30 januari 2020

13u46 0 Dendermonde Voetbalclub FC Juventus van Schoonaarde maakt werk van een kunstgrasveld. De beslissing komt er na perikelen rond de slechte staat van terreinen in de winterperiode. “In de toekomst is het gedaan met ontgoocheling om afgelaste trainingen en wedstrijden”, klinkt het.

Vorige winterperiode zat de voetbalclub van Schoonaarde, met haar thuisbasis aan de Moleneinde, nog in de put. De staat van de voetbalterreinen liet toen te wensen over en al te vaak moesten spelers teleurgesteld worden met afgelaste trainingen en wedstrijden. Ook een audit maakte duidelijk dat de club over onvoldoende kwalitatieve terreinen beschikte in verhouding met de grootte van haar werking.

“We konden er niet meer omheen: om al onze leden voldoende goede trainingsmogelijkheden en speelkansen te bieden, bleek een extra veld of kunstgras broodnodig”, zegt Jef Vlaeminck van FC Juventus. “Het was ook een voorwaarde om de verdere uitbouw van onze club te kunnen blijven garanderen. We namen dat advies ter harte en gingen aan de slag om een project uit te werken. De kogel is nu door de kerk met de beslissing dat we volop gaan voor een kunstgrasveld.”

Meteen na het 1 mei-tornooi van de club, zullen de voetballers starten met de aanleg van kunstgras op het A-terrein. “Tegelijkertijd wordt ook het B-terrein aangepakt. Dat krijgt een volledig nieuwe grasmat, zodat bij gunstige weersomstandigheden ook nog op natuurgras kan getraind en gespeeld worden”, zegt Vlaeminck. “De niveauverschillen tussen het A- en het B-terrein worden weggewerkt. Een betere nivellering moet er voor zorgen dat het regenwater beter wegloopt. We plannen dat alle werken tegen de Juventusfeesten klaar zijn.”

Bij FC Juventus zijn ze ervan overtuigd dat de investeringen de club een enorme boost zullen geven. “Onze trainers zullen volgend seizoen elke training in optimale omstandigheden kunnen laten plaatsvinden”, klinkt het. “En elke speler en speelster zal zijn talent ten volle kunnen benutten door een volledig seizoen op een perfect terrein te kunnen spelen.”