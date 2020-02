Voetbalclub Jong Sint-Gillis start na succesvolle jeugdwerking ook dames-elftal Nele Dooms

12u26 0 Dendermonde De Dendermondse voetbalclub Jong Sint-Gillis start een nieuw initiatief. Volgend jaar wil de club ook een dames-elftal in competitie brengen. De damesploeg wordt het eerste senioren-elftal van de club. Tot nu toe hield Jong Sint-Gillis zich immers alleen maar met een exclusieve jeugdwerking bezig.

“De voorbije maanden kwamen een aantal dames met het voorstel om een damesploeg op te richten binnen Jong Sint-Gillis”, zegt woordvoerder Bart Van Belle. “Het bestuur gaf zopas groen licht. Onze club zal aantreden in derde provinciale en haar thuismatchen spelen op zaterdagavond op het kunstgrasterrein aan de sporthal van Sint-Gillis.”

Hoewel de focus binnen Jong Sint-Gillis tot dusver uitsluitend lag op de jeugdopleiding, past de oprichting van een vrouwenelftal volgens Van Belle wel perfect in de visie van de club. “Door de oprichting van een damesploeg bieden we het tiental meisjes die nu al in onze jeugd actief zijn ook de kans om later verder bij onze club te blijven voetballen”, klinkt het.

Jong Sint-Gillis verwacht dat de komende seizoenen steeds meer meisjes de weg naar het voetbal zullen vinden. “Vrouwenvoetbal was de voorbije jaren immers de snelst groeiende sport in Vlaanderen”, weet Van Belle. “De mooie prestaties van onze Red Flames zijn daar uiteraard niet vreemd aan.”

Dames en meisjes die geïnteresseerd zijn om volgend seizoen bij Jong Sint-Gillis te spelen, kunnen contact opnemen via www.jongsintgillis.be