Voetbalclub Jong Sint-Gillis sluit eerste seizoenshelft af met indoortornooi Nele Dooms

19 december 2019

16u25 4 Dendermonde Voor het derde jaar op rij organiseert voetbalclub Jong Sint-Gillis een indoortornooi. Dat vindt plaats op zaterdag 21 december en zondag 22 december. Met het evenement sluit de club een geslaagde eerste seizoenshelft af.

SC Jong Sint-Gillis werd in het voorjaar van 2017 opgericht door een groepje voetballiefhebbers die geloofden in een andere aanpak van jeugdvoetbal. Na twee seizoenen telt de club ruim 250 spelers en is het een vaste waarde in het Dendermondse sportlandschap. Terwijl de meeste club een tornooi in het voorjaar organiseren of in de voorbereiding op het nieuwe seizoen, kiest Jong Sint-Gillis voor een plaats op de voetbalkalender in de eindejaarsperiode. “Daarmee vullen we duidelijk een gat in de markt, want het indoortornooi is meteen volzet”, zegt woordvoerder Bart Van Belle. “De competitie ligt wel stil, maar heel wat clubs zoeken toch naar momenten om hun spelers wedstrijdjes te laten spelen.”

Heel wat andere voetbalclubs uit de wijde regio nemen deel. De wedstrijden worden gespeeld in de sporthal van Sint-Gillis, aan de Van Langenhovestraat. Dat gebeurt op twee terreinen tegelijkertijd. De eerste wedstrijden starten zowel op zaterdag als zondag om 9 uur. Iedereen mag komen kijken. De toegang is gratis. Info: www.jongsintgillis.be.