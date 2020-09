Voertuigen botsen frontaal aan kruispunt Koen Baten

08 september 2020

10u27 0 Sint-Gillis-bij-Dendermonde Op het kruispunt aan de Heirbaan en de Kruisstraat in Sint-Gillis-Dendermonde zijn vanochtend twee voertuigen frontaal in aanrijding gekomen. Een van de voertuigen kwam hierbij in de struiken terecht. Een iemand werd gewond afgevoerd naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurd rond 9.45 uur aan het kruispunt. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet duidelijk. Vermoedelijk botsten beide voertuigen nadat iemand een manoeuvre wilde uitvoeren. Door de klap kwam een voertuig deels in de struiken terecht en was de Kruisstraat volledig versperd voor het verkeer.

Bij de aanrijding raakte een iemand gewond. Er lagen ook heel wat brokstukken op de weg, die werden opgeruimd door de brandweer. Beide voertuigen vertoonden aanzienlijke schade en waren niet meer rijvaardig.