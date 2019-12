Vocal Ensemble brengt kerstconcert ten voordele van Kinderfonds Tondeldoos Nele Dooms

12 december 2019

15u50 0

Onder het motto “Kerst voor Iedereen” brengt het Vocal Ensemble op vrijdag 13 december een kerstconcert. De opbrengst daarvan gaat naar het goede doel. De centen zijn bestemd voor Kinderfonds De Tondeldoos, dat zich inzet voor kinderen uit kansarme gezinnen in Dendermonde. Het geld wordt gebruikt voor financiële en materiële duwtjes in de rug voor school, hobby, kledij, fietsen, enzovoort. Het Vocal Ensemble krijgt voor het concert versterking van Filip Martens aan piano en Lorenz Meulebroek op orgel. Op het programma staan prachtige koorwerken, klassieke en modernere muziek en sfeervolle kerstliederen die wellicht iedereen bekend in de oren zullen klinken. Het concert start om 20 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Onze-Lieve-Vrouwekerk van Dendermonde. Nadien kunnen de aanwezigen nog napraten bij een glaasje Vicaris. Toegangskaarten voor het Kerstconcert kosten 15 euro in voorverkoop, 18 euro aan de kassa. Info en reservatie: info@representvocal.be of 0486/97.39.64.