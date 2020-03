VLEK-school leent laptops uit aan leerlingen thuis Nele Dooms

24 maart 2020

15u16 0 Dendermonde Leerlingen van de Vrije Lagere en Kleuterschool VLEK van Grembergen kunnen beroep doen op een laptop van school als ze dat nodig hebben. De leerkrachten en directie lenen de computers uit voor gezinnen die zonder zitten. Het initiatief moet het “thuisonderwijs” draaiende houden.

Met de opschorting van de lessen op school in de strijd tegen het coronavirus, sturen ook in de Grembergse VLEK-school de leerkrachten online huistaken door voor de kinderen thuis. “Een geslaagde eerste week “thuiswerk” zit er zo op en voor het VLEK verliep die prima”, evalueert directeur Luk De Mey. “Onze leerkrachten hebben prachtig werk geleverd. En de leerlingen hebben thuis hard gewerkt. Hoelang we dit moeten aanhouden, valt echter niet te voorspellen. Daarom is ook de boodschap ‘in de mate van het mogelijke’ belangrijk.”

Digitaal onderwijs impliceert natuurlijk dat leerlingen thuis over een computer of laptop beschikken. Daar wil het VLEK aan tegemoet komen. “Misschien zijn er gezinnen waar de kinderen thuis geen computer of internetverbinding hebben”, zegt De Mey. “Als dat zo is, dan hebben wij op school onze eigen laptops daarvoor ter beschikking. De ict-coördinator zorgt dat we ze kunnen uitlenen aan leerlingen. Na een grondige ontsmettingsbeurt kunnen we mensen die daar echt nood aan hebben, helpen.”