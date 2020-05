VLEK-school krijgt 600 mondmaskers, gemaakt door de vrijwilligers van Zonnedekens Nele Dooms

08 mei 2020

16u02 0 Dendermonde Normaal gezien maken de vrijwilligers van Zonnedekens warme dekentjes voor langdurig zieke kinderen, maar voor de Vrije Lagere en Kleuterschool VLEK in Grembergen schakelden ze over naar mondmaskers maken. Dat levert 600 mondmaskers op voor de school.

Omdat leerlingen vanaf 12 jaar verplicht een mondmaskers moeten dragen als de scholen weer open gaan, had directeur van de VLEK-school Luk De Mey een oproep gelanceerd om aan voldoende exemplaren te geraken. Hij vroeg daarbij ouders, grootouders en sympathisanten om mondmaskers te naaien. “Ook een tante van drie kinderen op onze school, die actief is bij Zonnedekens, ving de oproep op”, zegt De Mey. “Zij maakte ook andere vrijwilligers bij de organisatie warm om voor onze school mondmaskers te maken. We zijn heel blij met de 600 exemplaren dat dit oplevert.”

De mondmaskers werden vrijdagmiddag overhandigd aan de school. Andere ouders zorgden ook nog eens voor 150 mondmaskers. De VLEK-school organiseerde ondertussen een enquête bij de ouders om te peilen of ze hun kind liever wel of niet een mondmasker zagen dragen op school. Al 45 procent kiest voor een mondmasker. “Vermoedelijk loopt dit nog verder op”, zegt De Mey. “Er zullen alleszins genoeg mondmaskers voorradig zijn.”