VLEK-school is fier: Lorena Teixeira da Silva haalt brons op Vlaamse Junior Stem Olympiade Nele Dooms

13 december 2019

18u13 0 Dendermonde Op de Vrije Lagere en Kleuterschool VLEK van Grembergen blinken ze van trots. Lorena Teixeira da Silva, leerlinge uit het zesde leerjaar, is er immers in geslaagd om brons te behalen tijdens de Vlaamse Junior Stem Olympiade.

Het meisje was als enige binnen Dendermonde en omstreken bij de 64 genomineerden. Daarvoor had ze het eerst moeten opnemen tegen een massa deelnemers van 25.000 in aantal. Uiteindelijk wist ze dan nog de derde plaats te halen. “Onze school werkte vorig jaar rond STEAM, wat staat voor Science, Technology, Engeneering, Arts and Mathematics”, zegt Lorena. “Ik kreeg de smaak te pakken en verdiepte me vervolgens nog verder in dit thema. Ik begon er boeken over te lezen en vind technologie gewoon superleuk. Het leverde me uiteindelijk deze mooie prestatie op.” Voor Lorena is het alvast duidelijk: als ze volgend jaar naar het middelbaar trekt, zal ze daar een STEM-richting volgen.