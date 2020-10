Vlassenbroekse polder wordt Wilde Westen in nieuwe videoclip van zanger Oliver Nele Dooms

13 oktober 2020

14u19 2 Baasrode/Dendermonde De polder van Vlassenbroek blijkt nog meer in petto te hebben dan velen denken. Het natuurgebied, waar momenteel een gecontroleerd overstromingsgebied wordt aangelegd, is gebombardeerd tot decor van een nieuwe videoclip, opgenomen bij de nieuwe single ‘Na de Regen’ van zanger Oliver Smeyers. In één klap lijkt de polder het Wilde Westen.

Een spaghettiwestern met een knipoog naar Once Upon a Time in the West en zelfs een heuse duelscène tussen twee cowboys, dat is de rode draad doorheen de nieuwste videoclip van zanger Oliver Smeyers. Niet dat de zanger en zijn entourage daarvoor helemaal naar Amerika trokken. Opnames vonden veel dichter bij huis, namelijk in Vlassenbroek, plaats. “Voor een reis met opnameploeg naar Amerika was er natuurlijk geen budget”, legt Dan Hastrey, lid van het team rond charmezanger Oliver en music video-producer uit Aalst, uit. “Aanvankelijk hadden we gedacht de clip op de Kalmthoutse Heide op te nemen, maar de te droge zomer en corona gooiden op dat vlak roet in het eten. Tijdens een wandeling in Vlassenbroek, toen ik over de nieuwe dijk in het Sigma-gebied wandelde, zag ik plots het licht: dit natuurgebied en zijn nieuwe dijk konden perfect dienst doen.”

En dus herkennen aandachtige kijkers in de clip bij ‘Na de Regen’ delen uit het natuurgebied, met cowboys die er te paard door galopperen. “Bergen op de achtergrond die het allemaal nog meer Far West doen lijken, zijn er natuurlijk niet echt in Vlassenbroek. Daarvoor zijn de oorspronkelijk opgenomen beelden bewerkt”, zegt Dan Hastrey. “Daar gaat veel denkwerk aan vooraf, om bijvoorbeeld zeker de juist cameraposities bij opnames te hebben. Het is alleszins leuk te zien wat een transformatie het meest charmante dorpje van Oost-Vlaanderen op deze manier ondergaan heeft.”

Autisme

Zanger Oliver Smeyers kiest voor de videoclips die zijn singles vergezellen altijd voor een bijzondere inhoud. De zanger uit het Antwerpse is ook zelf op zijn minst bijzonder te noemen. Door zijn ernstige vorm van autisme kan hij moeilijk communiceren met anderen en leeft hij in “een andere wereld”. Gelijk welke hulp leek niet te baten, tot Olivier zijn muzikaal talent ontdekte. “Daarmee slaagde Oliver er plots wel in om met mensen in contact te komen”, weet Dan Hastrey. “Hij staat zelfs graag op het podium. In de song ‘Dit is mijn leven’ brengt Oliver zijn eigen verhaal. Ondertussen wist hij zich te omringen met een volledig team om zijn muzikale carrière uit te bouwen. De nieuwe single ‘Na de Regen’ is daar een nieuw resultaat van.”