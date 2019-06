Vlassenbroek zondag verkeersvrij door Hoogtij Nele Dooms

14 juni 2019

Naar aanleiding van het evenement Hoogtij, de grote Scheldehappening met tal van activiteiten om de rivier en de Scheldevallei in de kijker te zetten, zal het dorpje Vlassenbroek in Dendermonde aanstaande zondag 16 juni verkeersvrij zijn. Twintig Scheldegemeenten, waaronder ook Dendermonde, zorgen voor een dag vol beleving op en rond het water. In Vlassenbroek zijn verschillende activiteiten voorzien, met onder andere bijzonder aandacht naar de Sigma-werken die er bezig zijn voor de aanleg van een gecontroleerd overstromingsgebied. Om de bezoekers veilig te verwelkomen wordt Vlassenbroek autovrij gemaakt. Zowel Vlassenbroek, Broekkantstraat en Broekstraat worden volledig afgesloten voor het verkeer. Er geldt ook parkeerverbod. In het dorpje staan wel fietsparkings ter beschikking. Er is ook een gratis shuttledienst vanaf 9.30 uur vanop de parking van het bedrijf PSS, op het industrieterrein Hoogveld 50. En elektrische busjes rijden rond tussen de verschillende bezienswaardigheden. Info: toerisme@dendermonde.be.