Vlasmarkt op stelten voor doortocht Roparun Nele Dooms

04 juni 2019

15u58 0 Dendermonde De Roparun, de jaarlijkse estafetteloop tussen Parijs en Rotterdam voor Kom op tegen Kanker, doet ook dit jaar weer Dendermonde aan. Deze keer doen zelfs twee Dendermondse teams mee, de Ros Beiaardrunners en de Dendermondse Straatlopers. Zij zullen zondagavond 9 juni warm onthaald worden op de Vlasmarkt, die daarom afgesloten wordt voor het verkeer.

Op de Vlasmarkt is heel wat animatie voorzien voor bezoekers. Vanaf 17 uur zijn er sportieve workshops, een sportbeurs, en optredens en demonstraties van diverse sportverenigingen in afwachting van de komst van de lopers rond 20 uur. Vervolgens treedt een coverband op en dj Jan Van Gaver zorgt voor een afterparty. De Vlasmarkt wordt hiervoor afgesloten voor het verkeer. De Brusselsestraat wordt, vanaf de Sint-Rochusstraat, eenrichtingsverkeer. Daar geldt ook een parkeerverbod. Ook in de Sint-Jorisgilde, van Vlasmarkt tot Gildenhof, mag niet geparkeerd worden, net als in de Veerstraat.

De Roparunners lopen tijdens hun doortocht door Dendermonde langs de Volaardestraat, Torrestraat, Buisstraat, Pastoor Claeysstraat, Otterstraat, Sint-Gillislaan, Brusselsestraat, Vlasmarkt, Vlasmarktbrug, Ridderstraat, Grote Markt, Justitieplein, Franz Courtensstraat, Veerstraat, Noordlaan, Martelarenlaan en lopen vervolgens via de Zeelsebaan naar Zele.