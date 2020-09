Vlaamse Wielerschool start met trainingen mountainbike op plaatselijk cyclocrossparcours Nele Dooms

25 september 2020

13u52 4 Dendermonde Het cyclocrossparcours dat vorig jaar op de sportcampus van Sint-Gillis-Dendermonde gerealiseerd werd, zal vanaf volgende maand intensiever gebruikt worden. De Vlaamse Wielerschool start er met mountainbiketrainingen voor kinderen.

Dendermonde kreeg een klein jaar geleden een eigen cross- en mountainbikeparcours. Een nog braakliggend, heuvelachtig terrein achter de parking van de sportcampus aan de Van Langenhovestraat werd toen omgevormd tot aantrekkelijk parcours voor mountainbikers, inclusief trappen en wasbord. “Het idee kwam van Bert Menten, papa van een enthousiaste crosser”, zegt schepen van Sport Nele Cleemput (CD&V). “Met hulp van de technische dienst maakten we ‘crossen in de bossen’ mogelijk en daar maken sindsdien velen dankbaar gebruik van om te oefenen, te trainen, techniek te verbeteren enzovoort.”

Het cross- en mountainebikeparcours is net geen twee kilometer lang. In de toekomst zal het nog meer gebruikt worden. De Vlaamse Wielerschool zal er vanaf woensdag 14 oktober elke week mountainbiketrainingen aanbieden. Zowel jongens als meisjes tussen zeven en dertien jaar oud kunnen hieraan meedoen. Het enige wat ze nodig hebben is sportieve kledij, een fietshelm en een fiets die tegen een spatje modder kan. De lessen worden gegeven door gediplomeerde initiators en begeleiders van de Vlaamse Wielerschool.

“Mountainbiken is hot in Vlaanderen en kent een exponentiële groei”, weet schepen Cleemput. “Met dit aanbod van bijzondere trainingen zetten we ons crossparcours extra in de kijker en komen we tegemoet aan de stijgende trend. Nog meer sporters zullen er gebruik van kunnen maken.”

De trainingen vinden op woensdag telkens van 15 tot 16 uur plaats. Inschrijvingen kan ter plaatse of via de website van de Vlaamse Wielerschool.