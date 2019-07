Vlaamse artiesten kleuren Denderende Donderdag Nele Dooms

11 juli 2019

Alleen Vlaams artiesten stonden er op de affiche voor de Denderende Donderdag op de Grote Markt op 11 juli. Daarmee werd de Vlaamse Feestdag in de kijker gezet. De voorbije jaren pakte het Dendermondse stadsbestuur steevast uit met een vierdaags festival Dendermonde Viert naar aanleiding van de 11 juli-viering, maar dat concept werd dit jaar niet langer herhaald. In de plaats daarvan werd extra ingezet op een wekelijkse terrasjesavond op donderdag, die voortaan de naam “Denderende Donderdag” draagt. “Omdat 11 juli dit jaar op een donderdag valt, hebben we de terrasjesavond rond deze feestdag uitgebouwd”, zegt schepen van feestelijkheden Dieter Mannaert (CD&V). “Voor live optredens van Vlaamse artiesten hebben we een budget van 37.000 euro uitgetrokken, terwijl een gemiddelde terrasjesavond 7.500 euro normaal kost. Het is een avond genre ‘Tien om te zien’ en het publiek geniet ervan.” Na de 11 juli-toespraak van burgemeester Piet Buyse, stonden artiesten Raf Van Brussel, Belle Perez, Wim Soutaer en Johan Verminnen op het podium op de Grote Markt. Het gebeuren lokte veel volk.