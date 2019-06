Viva Voce en Fine-tuned luisteren samen aperitiefconcert op Nele Dooms

21 juni 2019

17u22 0

Het Dendermondse koor Viva Voce trommelt voor een aperitiefconcert op zondag 23 juni Fine-tuned uit Sint-Niklaas op. Het concert vindt plaats naar aanleiding van de Keurfeesten. In de Sint-Jozefskerk brengen de zangers een programma van romantische koormuziek. Tim De Knop en Lieve Pas begeleiden met piano. Viva Voce werd in 1971 opgericht als het Sint-Jozefskoor van de parochie in het Keur. De vereniging bouwde een stevige reputatie uit. Het aperitiefconcert begint om 11 uur. Liefhebbers kunnen terecht in de Sint-Jozefskerk, aan de Ommegancklaan 77 in Dendermonde. Na het concert biedt Viva Voce de aanwezigen een glaasje aan in de feesttent aan zaal ’t Klokske. Toegangskaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 12 aan de kassa. Info en reservatie: 052/22.31.14 of kaarten@viva-voce.be.