Vissers Brusselse Forten krijgen compensatie voor maanden visverbod Nele Dooms

22 januari 2020

14u01 0 Dendermonde De vissers met een jaarabonnement op de Brusselse Forten in Dendermonde mogen zich aan een compensatie verwachten. De vijvers waren maandenlang dicht door de aanwezigheid van blauwalg. En dus kon er ook niet gevist worden.

Eind juni werd op de Brusselse Forten blauwalg vastgesteld. Omdat die toxisch is, werd een recreatieverbod ingevoerd. Dat betekende ook dat er niet gevist mocht worden. Het totaalverbod bleef duren tot begin januari. Pas dan was de blauwalg weer weg. “Maar dat betekent ook dat vissers die begin 2019 een jaarabonnement kochten, daar weinig gebruik van hebben kunnen maken”, zegt schepen Nele Cleemput (CD&V). “Daarom is een compensatie nodig, want ze hebben een half jaar niet kunnen vissen.”

Het Stedelijk Visserijcomité stelde voor om dit jaar een compensatie te voorzien. Vissers kunnen hun jaarabonnement van 2019 voor de Brusselse Forten inleveren in de Stadswinkel en ontvangen in ruil een jaarabonnement van 2020 aan verlaagd tarief. Ze betalen dan 28 euro in plaats van 56 euro. “Het gaat om een eenmalige compensatiemaatregel”, zegt Cleemput. “Intussen werken we aan maatregelen om in de toekomst een langdurig visverbod als gevolg van blauwalg uit te sluiten.”