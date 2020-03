Vissers beplanten zelf omgeving van nieuwe visput dankzij Lof voor elke Hof Nele Dooms

09 maart 2020

14u39 0 Dendermonde De vissers van hengelclub Kapelleken staken de handen uit de mouwen om de omgeving van hun nieuwe visput aan de Broekkant in Baasrode te beplanten. Plantgoed daarvoor haalden ze van de actie “Lof voor elke Hof” van het Dendermondse stadsbestuur. “In plaats van de boompjes voor onszelf te houden, schenken we ze aan de club”, klinkt het.

De actie “Lof voor elke Hof” die het Dendermondse stadsbestuur opzette, is een groot succes geworden. Elk Dendermonds gezin kon een gratis struik of boompje krijgen. Meer dan tweeduizend inwoners tekenden daarop in, zodat de stad 2.208 framboos, aalbas, kruisbes, rode kornoelje, hazelaar, vlier, spork en lijsterbes rijker is. Een dikke vijftig stuks daarvan vonden hun weg naar de nieuwe visput die werd aangelegd aan de Broekkant in Baasrode. Hengelclub Kapelleken zag daar haar oude visput verdwijnen door de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied in de polder van Vlassenbroek en kreeg de nieuwe in de plaats.

“Maar die ligt er momenteel nog erg kaal bij”, zegt Carlos Verhas. “Toen we hoorden van de actie Lof voor elke Hof, ging ons een lampje branden. De meeste van onze leden wonen op een appartement of hebben geen tuin. Zelf waren ze dus niet veel met een gratis geschonken boompje. Maar voor de club kon het wel dienen. En dus ruilden onze leden hun bon in voor een struik en boompje voor de visvijver. Het is beter dat die meer beschut ligt.”

In totaal kreeg de hengelclub bijna zestig planten bij elkaar. De leden gingen enthousiast aan de slag om de 23 spork, 11 rode kornoelje, 9 lijsterbes, 5 Vlier, 5 kruisbes en 4 aalbes aan te planten rond hun visput. De plantactie afsluiten gebeurde met een tas verse tomatensoep met balletjes.