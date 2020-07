Vissen happen naar adem na milieuvervuiling in Dender: Brandweer kan massale vissterfte vermijden Koen Baten

01 juli 2020

13u23 10 Mespelare Aan de Denderbellesluis in Mespelare happen honderden vissen naar lucht en zwemmen ze aan het wateroppervlak. De oorzaak is een milieuvervuiling die afkomstig is uit Aalst en aan de sluis problemen veroorzaakt. De brandweer van Dendermonde is ter plaatse om zuurstof aan het water toe te voegen. Op dit moment hebben de meeste vissen het allemaal overleefd.



Het probleem werd opgemerkt iets na 12 uur vanmiddag. Heel wat vissen zwommen aan het wateroppervlak en hapten naar adem. De brandweer werd verwittigd en kwam ter plaatse net als de Vlaamse Milieumaatschappij, die stalen nam van het water. “De oorzaak is een milieuvervuiling afkomstig vanuit Aalst”, zegt officier Frank Van Droogenbroeck. “Dit veroorzaakt zuurstoftekort in het water. Wij hebben gezorgd dat er opnieuw zuurstof in het water kwam.”

Voorlopig lijken de meeste vissen het te gaan halen en zullen er maar weinig overlijden. De brandweer installeerde ook nog een zuurstofpomp in het water. Waar de milieuvervuiling vandaan komt, is niet bekend. Vorig jaar werd de brandweer ook al eens opgeroepen voor zuurstoftekort in het water aan de sluis.