Visitatieschool zorgt voor spandoeken aan ziekenhuis en videoboodschap voor leerlingen

03 april 2020

Dendermonde De leerkrachten van de Visitatieschool van Baasrode gaan de paasvakantie in met twee boodschappen. Eén voor het AZ Sint-Blasius en één voor de leerlingen.

Een “kleine” aanmoediging voor al het personeel van het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde. Zo noemt de Visitatieschool van Baasrode de grote spandoeken die het ophing aan de ingang van de spoedafdeling. Vanop de Kroonveldlaan is de boodschap goed duidelijk te zien: “Veel moed, jullie doen het goed!” staat er te lezen, in combinatie met een groot rood hart. “De kleutertjes die gebruik maken van de noodopvang op school hebben deze spandoeken gemaakt”, zegt juf Wendy Hofman. “We vinden dat het zorgpersoneel gerust wat extra steun kan gebruiken.”

Voor de leerlingen van de Visitatieschool hadden de leerkrachten een aparte videoboodschap klaar. Alle juffen en meesters figureren in een videoclip op het liedje “Je hebt een vriend” van K3. “Het is een rare tijd en we zijn elkaar nu even kwijt, maar we willen de kinderen toch een belangrijke boodschap meegeven”, zegt juf Wendy. “Er is een leegte op de schoolbanken, op de speelplaats en in de rij. Maar voor alle kinderen vanuit het hart van de leerkrachten: Je hebt een vriend in mij!”