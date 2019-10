Visitatieschool vraagt én krijgt zebrapaden aan Dorpsplein Nele Dooms

21 oktober 2019

Er komen twee nieuwe zebrapaden aan het Dorpsplein in Baasrode. De gemeenteraad gaf haar goedkeuring voor dit project. De oversteekplaatsen komen er op vraag van de directie en het oudercomité van de Visitatieschool van Baasrode, die vlakbij het Dorpsplein gelegen is. “Zij maakten de stad enkele bezorgdheden over knelpunten in de schoolomgeving over”, zegt schepen van mobiliteit Marius Meremans (N-VA). “Op termijn willen we nog extra maatregelen in de wijdere omgeving van de school bekijken om de routes ernaartoe veiliger te maken voor kinderen. Daarvoor is een samenwerking met het Vlaams Gewest voor nodig, dus dat duurt wat langer. In afwachting daarvan kunnen we nu wel al voor zebrapaden zorgen.” Een oversteekplaats voor voetgangers komt er op de Kloosterstraat, tussen Dorpsplein 19 en Kloosterstraat 20. Daar wordt het zebrapad voorzien in het verlengde van de blindegeleidelijnen die er al zijn. Een tweede oversteek komt in de Palingbotterstraat, vlakbij dienstencentrum ‘t Plein. Door de winterperiode die er nu aankomt en het daarbij horende slechter weer, zullen de zebrapaden wel pas geschilderd worden in 2020.