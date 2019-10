Vijvers Wastijnepark en Scheldezicht vrij van blauwalgen Nele Dooms

03 oktober 2019

14u27 3 Dendermonde De vijvers in het Wastijnepark en aan de Leopold II-laan zijn weer vrij van blauwalgen. Dat blijkt uit nieuwe, bijkomende metingen.

Midden augustus werden toxisch blauwalgen aangetroffen in de Brusselse Forten aan de Burgemeester Portmanslaan, in de vijver in het Wastijnepark aan de Serbosstraat, in de vijver Scheldezicht aan de Leopold II-laan en in de Oude Dender in de binnenstad. Daarom werd alle waterrecreatie op deze locaties, net als de captatie van water, verboden. Wie met blauwalgen in aanraking komt, kan immers last krijgen van irritaties aan ogen en huid. Andere klachten zijn hoofdpijn en maag- en darmklachten.

De blauwalgen ontstonden door de aanhoudende hoge temperaturen en een teveel aan voedingstoffen in het water. Ze vormen aan het wateroppervlak een drijvende laag die op olie lijkt. Recent bleek al dat er in de Oude Dender, tussen de Vlasmarktbrug en de Tragel, geen blauwalgen meer waren. Dat is nu ook het geval voor de vijver in het Wastijnepark en de vijver ‘Scheldezicht’ aan de Leopold II-laan. In de Oude Dender, tussen de Vlasmarktbrug en de Bogaerdbrug, zijn wel nog blauwalgen aanwezig en daar blijft waterrecreatie verboden. Hetzelfde geldt voor de Brusselse Forten.