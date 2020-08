Vijftigtal arbeiders geëvacueerd nadat gasleiding doorgeslepen wordt bij werken Koen Baten

16u29 14 Dendermonde Op de Vlasmarkt in Dendermonde zijn woensdagnamiddag een vijftigtal personen, vooral arbeiders, geëvacueerd nadat er een gaslek was ontstaan in de kelder onder de benedictijnenabdij. Een arbeider had er de gasleiding opengeslepen net voor de afsluiting waardoor het gas kon ontsnappen.

Het was iets voor 14 uur dat de leiding werd geraakt bij werken in de kelder. Er werd meteen alarm geslagen en de brandweer en ambulance kwam uit voorzorg onmiddellijk ter plaatse. Alle arbeiders op de werf werden geëvacueerd, woningen in de nabije omgeving moesten niet geëvacueerd worden.

De Vlasmarkt werd wel een uur lang volledig afgesloten voor het verkeer. Het lek werd tijdelijk gedicht door de brandweer, waarna Fluvius ter plaatse kwam om de situatie volledig te herstellen. De kelder werd nadien grondig verlucht door de brandweer.

Er raakte niemand gewond.