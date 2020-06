Vijftigste buikoperatie met robot in AZ Sint-Blasius is een feit: “Minder pijn en sneller herstel bij patiënten” Nele Dooms

21 juni 2020

12u23 0 Dendermonde Het Algemeen Ziekenhuis Sint-Blasius van Dendermonde pakt uit met goed nieuws. Chirurg Filip Vanrykel voerde zopas de vijftigste robotgeassisteerde chirurgische ingreep bij een patiënt uit. Met de robot in huis en het grote aantal verschillende ingrepen ermee is het Dendermondse ziekenhuis koploper in België. “De voordelen voor de patiënt zijn dan ook groot”, zegt Vanrykel. “De patiënt heeft achteraf minder pijn en is sneller hersteld”.

Groot uitpakken met de allereerste darmoperatie die met de robot uitgevoerd werd, deed het Dendermondse ziekenhuis bewust niet. Voor de vijftigste mag er wel meer ruchtbaarheid aan gegeven worden. “We wilden deze robot eerst beter leren kennen en echt vaststellen hoe goed het is om hiermee te werken”, zegt chirurg Vanrykel, die patiënten opereert aan onder andere tumoren aan dikke- en endeldarm en aan verzakkingen van de darmen. “Met 50 operaties met deze robot op de teller is dat alvast duidelijk: het is een goede zaak voor zowel ziekenhuis, chirurgen als patiënten dat AZ Sint-Blasius dit in huis heeft.”

Het is niet de eerste keer dat het Dendermondse ziekenhuis een pioniersrol vervult. In de jaren negentig was het ziekenhuis ook al voorloper op vlak van kijkoperaties. En de allereerste robotoperatie werd er in 1997 uitgevoerd. Vooral urologen en gynaecologen ontdekten de voorbije jaren de voordelen. Vandaag wordt in AZ Sint-Blasius robotheelkunde ook ingezet bij complexe en delicate chirurgie aan het colon (dikke darm), het rectum (de endeldarm), bij prolaps (verzakking van de bekkenbodem) en bij obesitasheelkunde.

Filip Vanrykel, algemeen chirurg met bijzondere expertise in abdominale heelkunde, en dokter Van de Vrande, van obesitasheelkunde, trekken daarbij de kar. “We zijn hier al een tijd mee bezig. Maar het leertraject om met deze robot te werken is heel intens en duurt lang”, zegt Vanrykel. “Vandaar dat het allemaal zijn tijd geduurd heeft vooraleer we nu kunnen uitpakken met de vijftigste operatie. En de successen ervan.”

Dat komt vooral omdat de voordelen zo groot zijn. Met de robot geraak je als chirurg op plaatsen, zoals diep in het bekken, waar de ruimte heel erg beperkt is. Je ziet alles haarscherp, in 3D-beeld, en kan heel gecontroleerd een ingreep uitvoeren Chirurg Filip Vanrykel

Vanrykel voert gemiddeld één operatie per week uit met de robot. Hetzelfde geldt voor zijn collega Van de Vrande. Dat zouden er meer mogen zijn, maar door het intensieve gebruik van het toestel door andere chirurgen zit een toename daarvan er niet meteen in. “Nochtans stijgt de vraag”, zegt hij. “Dat komt vooral omdat de voordelen zo groot zijn. Met de robot geraak je als chirurg op plaatsen, zoals diep in het bekken, waar de ruimte heel erg beperkt is. Je ziet alles haarscherp, in 3D-beeld, en kan heel gecontroleerd een ingreep uitvoeren. Zelfs een beetje bibberen wordt door de robot volledige gereduceerd. De chirurg zit ook in een veel beter houding om te opereren, zodat lichamelijke klachten verminderen. En voor patiënten zijn er ook voordelen. Ze ervaren minder pijn achteraf en kunnen daardoor sneller naar huis. Ze herstellen ook veel beter en kunnen daardoor ook sneller aan de slag voor werk of hobby’s.”