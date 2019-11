Vijftigjarigen vieren samen Nele Dooms

04 november 2019

De vijftigjarigen van Appels verzamelden in zaal Hof ter Meyghem in Oudegem om er samen feest te vieren. “De reünie was bestemd voor iedereen die in 1969 geboren werd in Appels, of leeftijdsgenoten die ondertussen in Appels wonen”, zegt Christel van Ransbeeck van het Comité Vijftigjarigen Appels. “Het was alleszins een plezier om elkaar eens weer te zien. Dat bracht veel herinneringen naar boven. En we kregen ook de kans om te bewijzen dat we nog altijd kunnen feesten als de besten.”