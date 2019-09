Vijftigjarige Zandruiters zorgen voor provinciale kampioenschappen aan Koebosstraat Nele Dooms

22 september 2019

12u50 0 Dendermonde Ruiterclub De Zandruiters uit Appels viert dit jaar haar vijftigjarig bestaan. Om dat in de kijker te zetten haalde de vereniging Provinciale Kampioenschappen naar de Koebosstraat in Appels. Ondertussen heeft ook de ponyclub De Zandruitertjes een nieuwe start gekregen. “Toekomst verzekerd”, zegt voorzitter Patrick Van Hoorde.

“Het waren onze ouders, boeren, decennia geleden die het eerste idee hadden om een ruiterclub te starten”, weet Patrick Van Hoorde. “Die werking kwam echter een tiental jaar stil te liggen, tot ze vandaag precies vijftig jaar geleden een doorstart kreeg. Pioniers waren Jozef Verwaeren, Henri Van Bockstal en Robert Van Damme in 1969. Jammer genoeg zijn ze al overleden.”

Patrick zelf was indertijd de jongste ruiter, amper elf jaar oud. Sinds 1995 is hij voorzitter van de club. “Het doel is simpel: paard rijden in de vrij tijd”, zegt hij. “ Vroeger gebeurde dat met de werkpaarden van de boerderij. Nu zijn het echt al sportpaarden waar we mee rijden. Maar in de eerste plaats zijn we vooral een hechte vriendengroep: samen trainen en wedstrijden rijden, wandelingen en jachtritten maken en zelfs deelnemen aan processies. In de Katuit en de Ros Beiaardommegang bijvoorbeeld zijn De Zandruiters een vaste waarde.”

Ponyclub De Zandruitertjes draaide de voorbije jaren wat op een lager pitje, maar heeft nu een nieuwe start gekregen. “Het gaat vooral om kleinkinderen van ruiters die er nu deel van uitmaken”, zegt Van Hoorde. “Bedoeling is deze werking voort uit te bouwen. Zo is de toekomst van de club verzekerd. De jeugd moet ook de kans krijgen om via sport en spel te leren samenwerken met anderen en het plezier van paardrijden te ontdekken.”

De Zandruiters houden zich vooral bezig met dressuur. Het oefenterrein bevindt zich aan de Lindestraat in Appels. Tijdens de wintermaanden vinden trainingen plaats met een lesgever in een manège. Voor de jubileumviering ligt het zwaartepunt dan weer op de terreinen aan de Koebosstraat. De Zandruiters slaagden erin Provinciale Kampioenschappen naar daar te halen. Vandaag vindt daar het Provinciaal Kampioenschap Paarden plaats.