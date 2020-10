Vijftig gedetineerden weigeren terug te gaan naar hun cel na wandeling, ook vuilbak in brand gestoken Koen Baten

06 oktober 2020

17u30 10 Dendermonde Een vijftigtal gedetineerden hebben vanmiddag voor een korte schermutseling gezorgd in de gevangenis van Dendermonde. Ze weigerden terug naar binnen te gaan naar hun cel. In de gevangenis is er een staking aan de gang en daarom krijgen ze geen bezoek. “We hebben met 30 agenten ook van omliggende korpsen de rust kunnen laten weerkeren", zegt korpschef Patrick Feys.

De problemen ontstonden iets voor 16.00 uur na de wandeling op de binnenkoer. Enkele gevangenen weigerden om naar binnen te gaan en begonnen te roepen. Hierbij werd ook een vuilbakje in brand gestoken. De brandweer werd verwittigd en ook de politie van Dendermonde kwam massaal ter plaatse. “We hebben ook meteen versterking laten komen vanuit omliggende zones en een politiehond om de gemoederen te laten bedaren", aldus Feys.

In totaal waren er ongeveer een dertigtal agenten aanwezig vanuit Dendermonde, Berlare/Zele, Buggenhout/Lebbeke, Hamme/ Waasmunster en Wetteren/Laarne/Wichelen. Een half uurtje later was de situatie opnieuw onder controle en gingen de gedetineerden terug naar hun cel. Er vielen geen gewonden. De brandweer moest uiteindelijk niet ingrijpen.