Vijftig dagen lang zat hij vast op een cruiseship, maar Bart Jacobs is eindelijk weer thuis Nele Dooms

11 mei 2020

16u42 0 Dendermonde Bart Jacobs uit Dendermonde is weer thuis. Hij is net geland op de luchthaven van Zaventem. Sinds maart zat hij Bart Jacobs uit Dendermonde is weer thuis. Hij is net geland op de luchthaven van Zaventem. Sinds maart zat hij vast op een cruiseschip aan de andere kant van de wereld.

Bart Jacobs uit Dendermonde werkt al tien jaar als licht- en geluidstechnieker op cruiseschepen. Toen de coronacrisis uitbrak was hij aan de slag op Voyager of the Seas in de buurt van Australië. De passagiers mochten midden maart nog in Australië aan wal, maar de bemanning moest aan boord blijven en zat sindsdien in lockdown op het schip. Het lag een hele tijd stil voor de kust van Australië, maar zette uiteindelijk koers naar de Filipijnen.

“Na meer dan vijftig dagen vast te zitten op de cruiseboot, ging het dan toch plots heel snel”, vertelt Bart. “Plots kregen we bericht dat we konden vertrekken. Met kleine bootjes werden we naar de het vasteland van de Filipijnen gevaren om van daar naar de luchthaven van Manilla te rijden. Met Philippines Airlines ben ik tot in Londen kunnen vliegen en vandaar was het mogelijk een vlucht naar België te krijgen. Ik ben het gewend om lang en ver van huis te zijn, maar nu ben ik toch blij dat ik weer thuis ben.”

Hoewel de voorbije weken geen passagiers aan bood van het cruiseschip waren, zocht Jacobs wel manieren om zich bezig te houden. In zijn kajuit nam hij een ontroerend lied op. Met een eigen tekst op de song ‘Never Enough’ uit The Greatest Showman wist hij duizenden mensen te bereiken en te ontroeren.