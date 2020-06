Vijftien nieuwe wagens voor Rijschool Traffix Nele Dooms

16u54 0 Dendermonde Rijschool Traffix doet het in Dendermonde voortaan met vijftien nieuwe wagens. De organisatie vernieuwde een groot deel van het bestaande wagenpark. Hiermee wil de rijschool kort op de bal spelen om nieuwe technologie in wagens op te volgen.

Vijftien nieuwe Opel Astra’s staan er op het oefenterrein in Sint-Gillis-Dendermonde. Die zullen verdeeld worden over de zeven filialen en de 62 rijlesgevers van Rijschool Traffix. Hiermee wil de rijschool de steeds sneller groeiende technologie in voertuigen opvolgen.

“Aangezien de technologie in de voertuigen enorm snel evolueert, kiezen we er voor om het wagenpark van personenwagens telkens na 2 jaar te vervangen”, zegt directeur Fons Uyttenhove. “Zo rijden de leerlingen en lesgevers steeds met de laatste nieuwe voertuigen. Er zijn de jongste jaren heel wat systemen standaard aanwezig op de voertuigen en we vinden het belangrijk dat de leerlingen weten hoe ze hiermee om moeten gaan.”

Traffix wil in de toekomst ook meer kan inzetten op hybride en elektrische voertuigen. Naast de vervanging van de personenwagens, heeft de rijschool bovendien ook geïnvesteerd in de aankoop van twee nieuwe bussen, een oplegger en een DAF vrachtwagen.