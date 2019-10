Vijfde Gouden Petattencross moet iedereen op de fiets brengen Nele Dooms

11 oktober 2019

14u22 0 Dendermonde “Iedereen op de fiets”. Dat is het motto van Wielerclub Eendracht voor de vijfde editie van de Gouden Petattencross in Oudegem. Het gebeuren vindt dit weekend plaats. Opnieuw voorzien de organisatoren een vernieuwd parcours.

De Gouden Petattencross was van meet af aan een succes en is een echte traditie geworden. Op de terreinen aan de sporthal in Oudegem waren vrijwilligers dan ook de voorbije weken actief om het parcours op te bouwen. “Dat moet zo spectaculair mogelijk, met grote en kleine hindernissen”, zegt Bart Van Malderen. “Elk jaar proberen we ook voor een parcours te zorgen dat anders is dan het jaar voordien. Deelnemers mogen zich aan een vinnige omloop van ongeveer één kilometer verwachten. Het is tegelijk spectaculair om naar te kijken, maar toch ook toegankelijk voor iedereen die eens wil meerijden.”

Om de sfeer van de allereerste ploegencross weer tot leven te brengen, zal op zaterdag de Cross der Verenigingen plaatsvinden. “Veel mensen gaven ons aan dat ze heimwee hadden naar die sfeer van toen”, legt Van Malderen uit. “Omdat er vijf jaar geleden veel mensen voor de eerste keer deelnamen, in een ludieke sfeer. Je kon meedoen zonder echt getraind te hebben, sommige leden van verenigingen reden zelfs mee in hun uniform. Op algemeen verzoek willen we dat voor de vijfde editie weer tot leven brengen”, zegt Van Malderen.

De Cross der Verenigingen vindt plaats op zaterdag 12 oktober, tussen 16.30 en 17.30 uur. De Gouden Petattencross biedt zowel zaterdag 12 als zondag 13 oktober verschillende cross-momenten voor elke sportief niveau of leeftijd. De allerkleinsten krijgen zaterdagnamiddag een aangepast parcours. “We willen gewoon iedereen op de fiets krijgen”, klinkt het.

De organisatoren voorzien ook randanimatie. Op zaterdag start vanaf 20.30 uur Cadance-Grat Verkiert, het foute broertje van het dansgebeuren Cadance. DJ Dosshy is ook van de partij en zal een aangepaste set spelen. Op zondag zet feestzanger Pascal Montelli vanaf 18 uur de tent op zijn kop. Info: www.kwc-eendracht.be.