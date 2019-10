Vijf tips voor dit weekend: spelen met legoblokken en hologrammen maken LDO

28 oktober 2019

17u49 0

Hologrammen maken in Dendermonde

Jong of oud en geïnteresseerd in digitale snufjes? Dan is de bibliotheek van Dendermonde zaterdag de ideale plek voor jou. Op het ENTER FSTVL leer je tussen 9 en 17 uur virtual reality schilderen, hologrammen maken, muziek maken met Makey Makey en ontwerpen met Cameo. De workshops zijn gratis. Je vindt de bib in de Kerkstraat 111.

Lopen tegen kanker in Beveren

Vierentwintig uur lang lopen en wandelen aan het atletiekterrein aan de sportzone in Beveren meer dan vierduizend mensen de Levensloop. Ze zamelen geld in voor de Stichting tegen Kanker. Zaterdag begint om 15 uur de openingsceremonie. Om 20.30 uur is de kaarsenceremonie en zondag begint de slotceremonie om 14.15 uur. Op het terrein valt ook heel wat te beleven voor niet-lopers, zo zal voetbalclub Waasland-Beveren er zijn recuperatietraining houden op zondagvoormiddag. Alle info op www.levensloop.be/relays/beveren-2019.

James Bond-fanaten verzamelen in Mere

James Bond in levende lijve ontmoeten zal er niet lukken, maar attributen uit de films en de Belgische Bond-girl Beatrice Libert kun je wel bewonderen op de James Bond Collectors and Activities Benelux Meeting (JBCA). Bezieler Frank Vandenbussche stalt zaterdag tussen 13 en 17 uur speciaal voor de fans een deel van zijn collectie Bondspullen uit in zaal Patronaat in de Patronaatstraat 9 in Mere. De toegang is gratis. Alle info vind je op www.JBCA.be.

Uitleven met Legoblokken

Wie zich nog eens een hele namiddag wil uitleven met legoblokken, kan zaterdag tussen 13.30 en 18 uur terecht in Huize De Meerleer in de Hofstraat 7 in Sint-Niklaas. De KWB O.L. Vrouw Sint-Niklaas organiseert er een Lego Bouwdag. Wie iets bouwt, maakt bovendien kans op een prijs. Je betaalt één euro om te mogen bouwen.

Friends-marathon

Fans van de sitcom Friends hebben dit weekend afspraak in Cine-Aalst. De bioscoop toont achtereenvolgens twaalf episodes van de populaire serie, met bloopers en commentaren van de acteurs. Goed voor vijf uur Friends-plezier. De vertoning start om 19 uur. Tickets zijn te verkrijgen op de website van Cine-Aalst.