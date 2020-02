Vijf jaar na overlijden Sam Heuvinck: broer Joachim en The Next Generation brengen bijzondere cd uit om herinneringen levend te houden

Dendermonde

Precies vijf jaar geleden is het dat Sam Heuvinck, muzikant in hart en nieren en erg geliefd in Dendermonde, overleed op 37-jarige leeftijd aan een hartfalen. Zijn band The Next Generation kwam datzelfde jaar met een nieuwe cd, als tribute aan SugarbassSam. Nu is er een nieuwe, bijzondere cd. “Het is het ideale moment om een selectie songs te verzamelen die nooit eerder verschenen”, zegt broer Joachim. “In de muziek houden we de herinnering aan Sam levend.”