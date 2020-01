Vijf extra laadpalen voor elektrische wagens in 2020 Nele Dooms

09 januari 2020

16u38 0 Dendermonde Er komen dit jaar minstens vijf extra laadpalen voor elektrische wagens in Dendermonde bij. Dat weet oppositieraadslid Tom Bogman (sp.a) nadat hij daar het stadsbestuur om vroeg. “We dringen er wel op aan om meer toezicht te houden op de parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor laden van elektrische wagens”, zegt hij.

De eerste laadpaal in Dendermonde werd in 2016 een feit. Eerst stonden er op de Vlasmarkt en de Gedempte Dender. Ondertussen werden er ook voorzien in de Kerkstraat, Begijnhoflaan, Sint-Gillislaan, Geldroplaan, Schuurkouter en Ganzegavers. Ook aan de Zandstraat, de Reihagenstraat, Ouburg, Mevr. Courtmansstraat, Moleneinde en Breestraat staan al laadpalen, maar die zijn nog niet voorzien van signalisatie. Met de vijf die er de komenden maanden nog bijkomen, haalt de stad haar vooropgesteld aantal van negentien voor 2020.

“Een goede zaak, want er worden steeds meer hybride en elektrische wagens verkocht”, zegt sp.a-raadslid Tom Bogman, die de stand van zaken opvroeg bij de stad. “Dat zorgt voor een betere luchtkwaliteit in Dendermonde en dus is het logisch dat het stadsbestuur de inspanningen hiervoor opdrijft. Op die manier kunnen we meer inwoners aanmoedigen om de aanschaf van een elektrische wagen te overwegen.”

Al vraagt oppositiepartij sp.a wel nog bijkomende inspanningen. “De laadpalen voorzien alleen is niet genoeg”, zegt Bogman. “Diverse locaties zijn bijvoorbeeld nog niet voorzien van de nodige signalisatie en markering. Daardoor worden de parkeerplaatsen die voorbehouden zijn voor elektrische wagens nog té vaak ingenomen door niet-elektrische voertuigen. Daar komt best zo snel mogelijk verandering in. Ook extra sensibilisering is welkom. In een volgende fase kan er dan, in samenspraak met parkeerwachters en politie, op toegezien worden dat deze plaatsen effectief vrij gehouden worden voor eigenaars van elektrische wagens.”