Vijf chefs bundelen recepten met typisch Dendermondse insteek in kookboek ‘Denderende Chefs’ Nele Dooms

10 maart 2020

12u35 0 Dendermonde Een kookboek met een mix aan nieuwe en oude gerechten, allemaal op basis van zoveel mogelijk lokale producten uit Dendermonde. Dat is ‘Denderende Chefs’. De recepten komen van vijf chefs uit de Ros Beiaardstad, op vraag van serviceclub Lions. Die schenkt de opbrengst van het kookboek, luxueus gebundeld en vormgegeven door Mathildestudios, aan kinderfonds De Tondeldoos.

De mannen van serviceclub Lions Club Dendermonde lieten zich inspireren door niets minder dan een Aalsters kookboek om ook een Dendermondse editie uit te brengen. “Maar dan wel veel beter”, zegt voorzitter Hendrik Heirweg. “Dat Aalsters kookboek dat draait alleen maar rond ajuinen. Dat wilden we met een Dendermondse tegenhanger natuurlijk overtroeven. Onze stad heeft immers veel meer te bieden dan maar één product. Dankzij de hulp van enkele topchefs en advies van André Delcart, gespecialiseerd in streekproducten, is dit kookboek een op en top Dendermonds product geworden.”

Voor het kookboek sloegen chefs Freek De Backer van restaurant Freek!, Jurgen Brouillard van Da Vinci, Olivier Van De Meerssche van Appelsveer, Pol Mariën van sterrenzaak ’t Truffeltje en Yves Peeters van Kokarde de handen in elkaar. De namen zijn niet van de minste. “We zijn heel blij dat deze krakken in de keuken zich over een reeks nieuwe en oude gerechten wilden buigen en hun geheimen om met lokale producten iets lekkers te maken met iedereen willen delen”, zegt Heirweg. “Het resultaat is fantastisch: gastronomische creativiteit gebundeld in een mooi boek.”

Locaties als inspiratie

De chefs werken met onder andere kopvlees, mosterd, konijn, Dendermondse witte enzovoort. Ook Dendermondse locaties zijn inspiratiebron. Dat resulteert in een reeks gerechten waarvan de namen tot de verbeelding spreken, zoals Knaptand kopvlees, Dérremonds zat Peirt, Kalfsschenkel van de beestenmarkt, Lammeke Zoet uit de Schelde, Abrikoos en Perzik Bloemencorso, geroosterde walnoten uit Vlassenbroek, broodpudding met krieken van de Abdij van Dendermonde, varkenskop op wijze van Peke Rammekeszand, Scheldebrug aardappelen en Dérremondse Witte Pijnders genot.

Goed doel

Het kookboek ‘Denderende Chefs’ heeft niet alleen een culinair doel. De opbrengst gaat naar het kinderfonds De Tondeldoos. In samenwerking met Lions Club zal die in haar magazijn aan de Briel in Baasrode, waar kansarmen terecht kunnen voor kledij en andere spullen voor hun kinderen, een SISKA-winkel opstarten. De Lions leveren daarvoor nieuw schoolmateriaal, hygiëneproducten en gezonde voeding. “Het moet de strijd tegen kinderarmoede nog versterken en het maakt dat kinderen uit gezinnen die het minder breed hebben het niet altijd met tweedehands spullen moet stellen, maar ook eens iets nieuws hebben”, zegt Koen Van Hedent van de Tondeldoos.

‘Denderende Chefs’ is gedrukt op duizend exemplaren en kost 29 euro. Reserveren kan via www.denderendechefs.be. Ook in de bibliotheek van Dendermonde, aan de Kerkstraat, is een voorraad kookboeken ter beschikking voor verkoop.