Vierde zomer op rij in de stank en erger dan ooit: “Tijd dat onze levenskwaliteit eens belangrijker wordt dan economisch belang van één bedrijf” Nele Dooms

09 augustus 2019

10u09 0 Dendermonde Voor de vierde zomer op rij zitten de omwonenden van het Hoogveld in de stank. Bij een korte protestactie aan het bedrijf Empro, bron van de geurhinder, uiten ze hun woede. “Een barbecue houden, gezellig iets drinken in de tuin, slapen met de ramen open? Vergeet het, want we worden kotsmisselijk van de geur”, klinkt het. “Hoog tijd dat onze levenskwaliteit eens belangrijker wordt dan economisch belang van één bedrijf.”

“Het is in jaren zo erg niet geweest, deze zomer is de ergste die we al meemaakten”, zegt Marijke Robberechts, één van de buurtbewoners van Empro. Het bedrijf verwerkt pluimen van kippen tot een basis van petvoeding en cosmetica en zorgt al jaren voor klachten van geurhinder. Het zorgde voor de oprichting van het actiecomité Bad Smell Hoogveld. Het zijn vooral bewoners van Schippersdijk en omgeving in Baasrode en van Lutterzele in Sint-Gillis die met regelmaat van de klok met de stank te maken hebben. Cijfers die het actiecomité over klachten en meldingen bijhoudt, tonen dat aan. “Juni was goed voor 42 klachten, in juli waren dat er zelfs 60 en sinds begin augustus tot nu, amper een dikke week ver, staat de teller al op 12", klinkt het. “In totaal zitten we na vier jaar op tal van processen-verbaal en meer dan 250 klachten. Dit is onhoudbaar.”

Buurtbewoners zijn woedend over het aanhoudend probleem en maakten dat tijdens een korte protestactie ter hoogte van het bedrijf op het Hoogveld duidelijk. Net op dat ogenblik hing er ook een doordringende geur. “En daar worden we constant mee geconfronteerd”, schetst Robberecht. “Nog deze week werd ik ‘s nachts wakker, brakend. Er hing een ongelooflijke stank in mijn huis. De rotte, weëe geur van Empro. En dat dus midden in de nacht. Ook mijn twee kleine kindjes liggen in de stank. Overdag is het al niet beter. Vrienden uitnodigen of bij mooi weer in de tuin zitten, is er al jaren niet meer bij door die stank.

De mails van boze bewoners over de situatie die naar zowel Milieu-inspectie als naar stadsbestuur vertrekken, zijn ondertussen haast ontelbaar. “Maar een stap verder staan we niet”, zegt Karine Schoof. “Ondanks het feit dat we al jaren melden dat er ernstige geurhinder is, verandert er niets. Het blijft stinken. Altijd opnieuw krijgt het bedrijf maar kansen, altijd komt er een nieuwe gok van waar het probleem zou kunnen komen. Dan is het de biofilter, dan het afzuigsysteem, dan de waterzuivering. Maar ondertussen is onze levenskwaliteit naar de vaantjes. Wij hebben aan al die trial and error echt geen boodschap meer. Het is tijd dat de bewoners eens belangrijker worden dan het economisch belang van één bedrijf.”

De buurtbewoners voelen zich in de kou staan en zijn het beu. “Een gemotiveerd antwoord waarom het stinkt en er in al die tijd nog altijd niets veranderd is, krijgen we niet”, zeg Bart Maes. “Wanneer gaat de stad eindelijk eens ingrijpen? Het lijkt alsof iedereen de kop in het zand steekt en ons maar met de gebakken peren laat zitten. Ik vraag me af indien dit bedrijf aan de rand van de stad zou staan, hoe lang het dan zou duren voor ze het zouden stilleggen...”

Schepen Marius Meremans (N-VA) wil zo snel mogelijk aan tafel zitten met Milieu-Inspectie en provincie. “Het frustrerende aan de zaak is dat de stad in deze niet bevoegd is en van anderen afhangt”, zegt hij. “Maar voor mij is het duidelijk: dit moet een eindig verhaal zijn. Zo kan het niet verder, we hebben geduld genoeg gehad! De provincie weigerde vlak voor de zomer om extra maatregelen aan Empro op te leggen en wilde de zomer afwachten. Het is ondertussen duidelijk dat het alleen maar erger geworden is en de klachten maar blijven doorlopen. Ik verzamel de komende dagen nog extra gegeven en breng het dossier dan opnieuw op het schepencollege.”