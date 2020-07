Vierde lokaal dienstencentrum op komst: zestigplussers mogen zelf hun zeg doen over noden en wensen Nele Dooms

13 juli 2020

13u01 2 Dendermonde Het Dendermondse stadsbestuur wil een vierde lokaal dienstencentrum oprichten voor de regio Oudegem, Mespelare, Schoonaarde en Appels. En daar mogen alle zestigplussers uit deze deelgemeenten hun zeg over doen. “Zo willen we er zeker van zijn dat het centrum volledig afgestemd is op de noden en wensen van deze doelgroep”, zegt schepen van Sociale Zaken Tomas Roggeman (N-VA).

De oprichting van een vierde lokaal dienstencentrum is één van de speerpunten van het stadsbestuur voor deze legislatuur en is dan ook opgenomen in het meerjarenbeleidsplan. Dendermonde beschikt momenteel al over drie dienstencentra, namelijk het Zilverpand in het centrum, het Plein in Baasrode en De Zonnebloem in Sint-Gillis. In de westhoek van de stad bevindt er zich nog geen. Maar daar moet dus over afzienbare tijd verandering in komen.

“Het nieuwe lokaal dienstencentrum is bestemd voor de zestigplussers van Oudegem, Mespelare, Schoonaarde en Appels”, zegt schepen Roggeman. “Het biedt ondersteuning en een aanbod van activiteiten en diensten voor deze doelgroep. Denk maar aan voetverzorging, warme maaltijden, hulp bij boodschappen, vorming, ontspanning en thuiszorg. Een dienstencentrum moet voor de plaatselijke leefgemeenschap vooral een ontmoetingsplaats zijn en versterkt het sociaal netwerk, vooral voor inwoners in een beginnende zorgsituatie.”

Om het nieuwe dienstencentrum maximaal af te stemmen op de noden en wensen van de inwoners, zullen daarover alle zestigplussers uit de westelijke deelgemeenten bevraagd worden. Zij krijgen deze maand allemaal een vragenlijst in de bus. Door die in te vullen, kunnen ze hun stem laten horen. De resultaten moeten tegen 10 augustus binnen zijn en worden vervolgens verwerkt door een onderzoeksbureau.